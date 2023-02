Ghelas, stipendi a rischio? Commissione convoca Inferrera: verifica sullo stato della società

Gela. L’allarme l’ha lanciato direttamente il manager di Ghelas, l’ingegnere Pietro Inferrera. Ha sottolineato che da circa due anni le casse della società attendono di ricevere più di ottantamila euro, l’importo dovuto per il servizio di ripristino delle buche stradali. Una mancanza, da parte del settore comunale lavori pubblici, che rischia di mettere in bilico le coperture per gli stipendi dei lavoratori. All’allarme dell’amministratore è seguito l’intervento dei sindacati, che hanno chiesto un tavolo urgente. Quello di Ghelas è un capitolo che sarà riaperto anche in commissione sviluppo economico. E’ stata inoltrata una richiesta di convocazione, destinata proprio ad Inferrera. L’ingegnere dovrebbe essere sentito nei prossimi giorni. Il presidente Rosario Faraci e gli altri componenti Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Emanuele Alabiso e Pierpaolo Grisanti, cercheranno di fare il punto della situazione, anche sulle criticità che potrebbero farsi sentire sul prosieguo della municipalizzata. La crisi finanziaria del municipio non promette nulla di buono e la società in house attende il nuovo contratto. E’ attualmente in regime di proroga e con i numeri del Comune sembra difficile che si possa arrivare al contratto in tempi stretti. La Corte dei Conti dovrà rilasciare il proprio deliberato, a seguito delle osservazioni delle scorse settimane. Un piano di riequilibrio (come auspicato dal sindaco) o l’extrema ratio del dissesto, potrebbero produrre non pochi effetti collaterali su Ghelas.