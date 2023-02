Ghelas, stipendi a rischio: sindacati, “pronti allo stato di agitazione e a fermare i servizi”

Gela. La generale incertezza che aleggia sui conti del Comune non può che causare molti dubbi sulla tenuta finanziaria. Come abbiamo riportato, il management di Ghelas potrebbe non essere in grado di versare gli stipendi di febbraio destinati ai dipendenti. Da due anni, il settore lavori pubblici del Comune non paga le somme del servizio di ripristino buche stradali. L’ha segnalato il manager Pietro Inferrera. Ora, i sindacati vogliono certezze e non escludono lo stato di agitazione. “Attualmente a causa di una grossa somma che il settore lavori pubblici del Comune, inspiegabilmente, non ha ancora liquidato alla Ghelas, dichiariamo di essere fortemente preoccupati sulla tenuta dei conti della società e soprattutto sul paventato rischio dell’impossibilità di pagamento degli stipendi del mese di febbraio. Considerato che rappresentiamo il 98 per cento dei lavoratori impiegati in Ghelas – dicono i segretari di Filcams, Uiltucs e Ugl terziario – avendo la quasi totalità del termometro degli animi dei lavoratori, e da giorno 7 febbraio, data in cui si è appresa la notizia, è stato un susseguirsi di telefonate tra gli stessi fortemente preoccupati che ci chiedevano di bloccare i servizi. Considerato che queste notizie portano immancabilmente alla esasperazione degli animi dei lavoratori e delle loro famiglie. In questo periodo di enorme crisi, con gli aumenti che si vivono giornalmente per le materie prime, non riuscendo ad arrivare a fine mese, si rischia adesso seriamente di non percepire il dovuto compenso mensile, si corre il rischio seriamente di accentuare la delicata materia che afferisce all’ordine pubblico”.