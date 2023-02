Ghelas, stipendi febbraio a rischio: “Dai lavori pubblici mancano pagamenti per oltre 80 mila euro”

“Ho inoltrato più volte richieste per avere i pagamenti – dice ancora – ma dal settore lavori pubblici non ci sono state risposte concrete. Non possiamo accontentarci dei buoni propositi, soprattutto in un periodo così delicato”. L’amministratore Ghelas si trova a dover fronteggiare uno stato di cose che si mantiene su un delicato equilibrio. Se dovessero ancora mancare pagamenti consistenti come quelli dovuti dal settore lavori pubblici, la stessa impalcatura aziendale potrebbe iniziare a risentirne. Fino ad oggi, Inferrera ha sempre spiegato di non temere per il futuro della società e dei dipendenti ma anche Palazzo di Città dovrà fare la propria parte. Altri ritardi potrebbero causare conseguenze molto gravi.