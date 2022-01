Ghelas, su contratto possibili verifiche in commissione: Faraci, “per fare proposte”

“Il contratto Ghelas non rientra del tutto nelle attribuzioni della nostra commissione – spiega Faraci – ma credo che non ci si possa limitare alla critica, senza proporre soluzioni, eventualmente da adottare. Valuteremo insieme agli altri componenti. Dobbiamo capire se c’è la volontà di affrontare il tema, proprio per dare suggerimenti utili”. Il sindaco Lucio Greco, a fine anno, si è visto costretto a ritirare il nuovo contratto della municipalizzata, in attesa di superare le criticità, individuate dalla maggioranza, dalla copertura finanziaria e fino ai dati sui servizi. Dalla commissione sviluppo economico potrebbe partire un primo segnale, in direzione di una “rilettura” del contratto della società in house.