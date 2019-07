Ghelas sul filo dei numeri, Fidone ha informato la Corte dei Conti: “Non era mai stato fatto in passato”

Gela. L’azione di responsabilità contro gli ex amministratori della società, il decreto ingiuntivo da mezzo milione di euro fatto notificare al Comune e un credito calcolato in circa tre milioni di euro che Ghelas non avrebbe mai incassato. L’avvocato Gianfranco Fidone, nominato alla guida della società in house dal commissario straordinario Rosario Arena, ha avviato una serie di azioni che inevitabilmente hanno fatto salire la tensione “istituzionale” nei rapporti con il municipio, proprietario unico della Ghelas. Il manager va anche oltre. “Corte dei Conti? Certo, l’ho informata – dice – è mio obbligo e non mi risulta che in passato fosse stato fatto”. I numeri a sua disposizione declinano uno stato finanziario della società, “grave e insostenibile”. I dipendenti, almeno in teoria, dovrebbero ancora ricevere le somme da accantonare per il trattamento di fine rapporto, quasi tre milioni di euro accumulati nel corso del tempo. “Secondo il Comune – continua – i pagamenti sarebbero stati sempre regolari e di conseguenza questo credito non esisterebbe. Io non ho la presunzione assoluta di dire che la cifra sia precisa, ma lo sostengo. Se avessimo a disposizione almeno una certificazione del credito, potremmo accedere ad istituti di credito per ottenere le somme necessarie a coprire il tfr mancante”. A Palazzo di Città, però, il debito da tre milioni di euro pare non convincere l’amministrazione comunale, che in più occasioni ha messo in dubbio le cifre. Qualcosa non quadra e i numeri non tornano. “Se è stato accumulato questo debito per il tfr dei lavoratori e allo stesso tempo il Comune ritiene di aver pagato regolarmente – spiega ancora il manager – allora, potrebbero non esserci più le condizioni di sostenibilità finanziaria e quindi è mio obbligo proporre la messa in liquidazione. Spetta poi alla proprietà decidere. Mi sto limitando a fare il buon padre di famiglia, nel tentativo di salvaguardare la società e i lavoratori. Ma prima di tutto, serve il rispetto delle regole e della legalità. E’ una conditio sine qua non rispetto al resto”.