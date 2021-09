Ghelas, Trainito in commissione: Grisanti, “valutiamo aspetti economici e gestionali”

Gela. Una verifica complessiva, acquisendo dati e informazioni direttamente dalla parte politica e da quella manageriale. I componenti della commissione consiliare bilancio, la prossima settimana, sentiranno in audizione il manager della Ghelas multiservizi, Francesco Trainito, oltre ad avere un confronto con l’amministrazione comunale, proprio sul prossimo futuro della municipalizzata. “Vogliamo comprendere al meglio l’attuale stato economico e finanziario della società – dice il presidente della commissione Pierpaolo Grisanti – ho già avuto contatti telefonici con l’amministratore Trainito, che si è dimostrato molto disponibile. L’incontro lo avremo la prossima settimana”. Per Ghelas, questa è una fase comunque importante. Il bilancio 2020 è stato da poco approvato, con il pieno assenso dell’amministrazione comunale e del sindaco Lucio Greco. Trainito, fin dall’insediamento, ha avviato una fase di risanamento dei conti, che va avanti, anche sul fronte, molto sensibile, dei fondi pensione. “Da quello che abbiamo avuto modo di appurare – prosegue Grisanti – potrebbero esserci modifiche anche rispetto all’assetto gestionale e anche su questo vogliamo approfondire”. Il dialogo tra il management di Ghelas e il sindaco Lucio Greco è costante. L’amministrazione comunale vuole ricostituire il consiglio di amministrazione, con due nuove nomine. Trainito, da tempo, ha posto la questione del personale e della necessità di incrementarlo, per coprire al meglio i servizi svolti per conto del Comune. L’organico si riduce costantemente, a seguito dei pensionamenti, e per il manager servono assunzioni.