Ghelas, trasmessi tutti gli atti del nuovo contratto: completata la verifica di congruità

Gela. Si chiude progressivamente il cerchio intorno al nuovo contratto della Ghelas, punto essenziale per assicurare una programmazione pluriennale. Il manager della multiservizi Guido Siragusa e i consulenti che operano per l’azienda hanno trasmesso tutti gli atti necessari, inviandoli agli uffici comunali. L’intero piano industriale dell’azienda è così nella disponibilità dei funzionari del municipio e del sindaco Di Stefano, che ha seguito una procedura assai complessa ma necessaria. L’avvocato Harald Bonura, nominato dal primo cittadino, aveva già definito i contenuti del contratto e della delibera di giunta. I riferimenti tecnici della multiservizi hanno lavorato nella prospettiva di un progetto che possa garantire la stabilità aziendale e dei dipendenti. Un obiettivo perseguito era il controllo sulla congruità dei costi, che è stato completato, affidato al commercialista Fabrizio Morello. “Un lavoro immane”, fanno sapere dagli uffici dell’azienda e da quelli di Palazzo di Città. Siragusa e Di Stefano, in questi mesi, hanno continuato un’interlocuzione costante, che a breve dovrebbe condurre all’approvazione definitiva del contratto. Sempre in settimana, si terrà una riunione con tutti i dirigenti comunali e con il segretario dell’ente. Gli atti passeranno successivamente ai revisori dei conti. Sarà infine l’assise civica a esprimersi. A fine mese, scade la proroga tecnica in essere e di conseguenza ci sarà bisogno di un’altra, permettendo in questo modo di pervenire all’approvazione del nuovo contratto, senza rischi per la tenuta aziendale. Sicuramente, la condizione attuale della municipalizzata non è delle migliori ma il management sta operando sia per l’equilibrio dei conti, in attesa di risolvere le pendenze che gravano nel rapporto con il Comune, sia per una programmazione caratterizzata da una maggiore razionalizzazione dei servizi.