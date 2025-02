Ghelas, ultimi passi per il nuovo contratto: verifica su congruità costi a un esperto esterno

Gela. Il nuovo contratto della Ghelas multiservizi, dopo una lunga fase di gestazione burocratica e non solo, dovrebbe vedere la luce a stretto giro. La prossima settimana è in programma una riunione durante la quale saranno consegnati gli ultimi atti che passeranno poi al vaglio dei revisori dei conti del municipio. Si tratta, in sostanza, dello stesso contratto e della relativa proposta di delibera. Il sindaco Di Stefano, il manager della multiservizi Siragusa e i loro consulenti, da mesi stanno sviluppando il lavoro preparatorio. In settimana, si è tenuta una nuova verifica tra le parti. Inoltre, Di Stefano e Siragusa si sono rapportati con la segreteria della Filcams-Cgil, sigla rappresentata dal segretario Corallo, allo scopo di fornire aggiornamenti sull’iter in atto. La tutela dei lavoratori è tra le priorità, così da prevenire qualsiasi potenziale contraccolpo. Sia l’amministrazione comunale sia la guida della società in house seguono la linea della verifica della congruità dei costi rispetto ai servizi che vengono forniti da Ghelas e regolati anche nel nuovo contratto. “È una cosa che non è mai stata fatta – precisa il sindaco – ma che abbiamo voluto fortemente”.