Ghelas, visita del sindaco: piano industriale alle battute finali, contratto per il rilancio

Gela. Non è stato un periodo facile per la Ghelas multiservizi, la società in house controllata dall’ente comunale. Il dissesto del municipio non ha favorito l’evolversi della programmazione, ora al centro del nuovo piano industriale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha fatto visita agli uffici dell’azienda, per gli auguri natalizi, e ha incontrato il management e i lavoratori. Il piano industriale sta per essere chiuso e completato. Il sindaco aveva già dato il proprio assenso, nel corso di una verifica tenutasi la scorsa settimana. I contatti tra il manager Guido Siragusa e il primo cittadino sono costanti. Il piano industriale è preliminare a un contratto che dovrà assicurare una programmazione almeno pluriennale. Il nuovo anno dovrà essere, appunto, quello del contratto e di un rilancio dell’azienda che passa dai conti in equilibrio. Anche su quest’ultimo versante, gli uffici Ghelas sono in attività per evitare anomalie o eventuali ammanchi che generino difficoltà. Il sindaco ha ribadito l’intenzione di supportare l’azienda e di sviluppare una programmazione che dia rilievo ai servizi affidati all’in house, a tutela dei dipendenti.