Gli affari di Rinzivillo, fissato appello per 12 imputati: dal gup 20 anni al boss

Gela. Le condanne, un anno fa, furono pesanti non solo per il boss sessantenne Salvatore Rinzivillo, attualmente detenuto in regime di carcere duro, ma anche per quelli che l’inchiesta “Extra fines” consentì di individuare come suoi fiancheggiatori. Fu il gup del tribunale di Caltanissetta, al termine del giudizio abbreviato, a disporre la condanna per tutti gli imputati. Ad un anno esatto da quella pronuncia, è stato fissato il giudizio di appello, previsto a metà marzo. Tutti i legali di difesa hanno impugnato la decisione del gup e si sono rivolti alla Corte d’appello di Caltanissetta. In primo grado, il giudice dell’udienza preliminare impose la condanna a venti anni di reclusione per Rinzivillo. Tredici anni e quattro mesi sono stati decisi per l’avvocato Giandomenico D’Ambra, ritenuto molto vicino a Rinzivillo e che avrebbe intrecciato una serie di affari a Roma; dodici anni e dieci mesi di reclusione per Ivano Martorana, considerato braccio destro del boss in Germania, soprattutto per il traffico di droga; undici anni a Gaetano Massimo Gallo e due anni e otto mesi a Giuseppe Flavio Gallo; dieci anni e otto mesi ciascuno a Filippo Giannino, Emanuele Romano, Alessandro Romano, Aldo Pione e Rosario Pione; dieci anni al carabiniere Marco Lazzari e a Rolando Parigi. Dopo il deposito delle motivazioni, le difese hanno proceduto a proporre i relativi ricorsi. Secondo i magistrati della Dda di Caltanissetta, tutti gli imputati avrebbero avuto rapporti, soprattutto economici, con Rinzivillo, diventando referenti per diversi affari illeciti, compreso quello della droga.