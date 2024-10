Giacomo Giurato consegna il Gogol “Ambasciatori del sorriso nel mondo” al 3°Convegno internazionale “Donarte2024”

Messina. Il gelese Giacomo Giurato in qualità di responsabile delle Relazioni esterne di AIPAMM e Presidente di ADOCES SICILIA ODV ha avuto il privilegio di consegnare il Gogol come Ambasciatori del sorriso nel mondo alla Fondazione Nicholas Green nelle mani di Maggie e Reginald Green, in occasione del 3° Convegno internazionale DONARTE 2024, che si è tenuto domenica 29 settembre, nell’aula magna del Rettorato dell’università di Messina,

La data scelta per l’evento è stata il 30° anniversario della donazione degli organi di Nicholas Green, il bimbo americano divenuto un simbolo nazionale della donazione degli organi.

A Maggie che Reginald, genitori di Nicholas durante l’incontro è stato donato il simbolico nasino rosso .

Questo convegno internazionale è servito per lanciare un messaggio ancora più forte sulla DONO a 360° e nello specifico sulla donazione degli organi. I coniugi Green hanno insegnato come una tragedia possa trasformarsi in opportunità. La loro decisione ha cambiato per sempre la cultura della donazione, dando una spinta straordinaria alle Adesioni dei potenziali donatori.

Diversi gli interventi di illustri relatori provenienti da diverse parti del mondo, Usa, Japan, China,Uk, Olanda, Spain, Uae, Switzerland che hanno relazionato su importanti argomenti riguardanti la donazione degli organi sia per l’adulto che in età pediatrica. Tante info che hanno offerto spunti di riflessione nelle sessioni successive.