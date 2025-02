Giardinelli, rotatoria stradale pericolosa: new jersey divelto e senza manutenzione

Gela. Poco sicura, ormai quasi del tutto divelta. Più che a una rotatoria stradale assomiglia a un ostacolo vero e proprio. Ancora una volta, chi vive nella zona tra via Niscemi, via Madonna del Rosario e via Australia, a Giardinelli, segnala le condizioni del new jersey e più in generale di un tratto stradale tra i più pericolosi della città, spesso scenario di incidenti. Pare che non ci siano state risposte concrete dal municipio e la manutenzione non si è proprio vista.