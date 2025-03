Gigi D’Alessio in ‘Sicily for life – Gigi & friends’ raddoppia le date

ROMA (ITALPRESS) – Arriva il raddoppio di “Sicily for Life – Gigi & Friends“: dopo l’appuntamento già annunciato per venerdì 20 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, a grande richiesta Gigi D’Alessio annuncia la seconda data sabato 21 giugno, per quelle che saranno due indimenticabili serate di musica e una importante iniziativa di solidarietà.

Due grandi, imperdibili concerti che vedono impegnati in prima linea Gigi e la Fondazione Tommaso Dragotto con un obiettivo benefico: il ricavato del doppio show, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Sul palco insieme a D’Alessio, alle sue canzoni iconiche e amate dal pubblico in 30 anni di successi, tanti ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano per aiutare i piccoli pazienti, con duetti epocali, performance inedite e tante altre straordinarie sorprese.

Tra i primi nomi annunciati: Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA. I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi 6 marzo su TicketOne, su puntoeacapo.uno e nei punti vendita abituali. “Sicily For Life – Gigi & Friends” è prodotto da GGD, Friends & Partners, organizzazione locale a cura di Puntoeacapo, in collaborazione con Sicily by Car e Lama Optical.

Impegnato in queste settimane con il tour europeo e dopo l’uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio del nuovo singolo “Cattiveria e Gelosia“, un regalo che il cantautore ha voluto fare ai suoi fan in occasione del suo compleanno, D’Alessio si appresta a conquistare questa estate gli stadi del nostro Paese. Si parte con il grande ritorno, dopo 9 anni, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il doppio show il 2 e 3 giugno, con la prima data già tutta esaurita. Dopo i due concerti allo Stadio Renzo Barbera di Palermo del 20 e 21 giugno, sarà la volta del San Nicola di Bari e, a seguire, per la prima volta nella sua carriera, Gigi sarà in concerto al Circo Massimo di Roma. Info su www.friendsandpartners.it.

