GIGI SIMONI RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI DOPO UN MALORE

ROMA (ITALPRESS) – Gigi Simoni è stato colpito da un malore ed è in gravi condizioni. L’ex allenatore, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa in prognosi riservata. Nelle scorse ore l’ex tecnico, tra le altre squadre, di Genoa e Inter ha accusato un malore nella sua dimora di San Piero a Grado, in provincia di Pisa, ed è stato trasportato in ospedale in condizioni già critiche. Presenti i familiari e i parenti più stretti: al momento la situazione clinica è monitorata in maniera costante dai medici. “Per me Simoni è stato un secondo padre, mi ha fatto esordire in Serie A il 6 gennaio del 2000 – ha dichiarato l’ex calciatore Alberto Gilardino – Mi ha insegnato tantissimo, mi porto sempre dietro la sua serenità, la sua tranquillità e la sua personalità. Spero non sia nulla di grave, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo”.

(ITALPRESS).