Giocolano, “settore tributi digitalizzato necessario ma gli utenti vanno supportati”

Gela. “Il processo di digitalizzazione avviato dal Comune per gli uffici del settore tributi era necessario e che ben venga. Però, l’amministrazione comunale dovrebbe accompagnare i cittadini in questo cambiamento”. L’avvocato Francesco Giocolano, presidente dell’associazione “Banco di solidarietà digitale”, invita sindaco, giunta e dirigenti, anzitutto ad istituire un ufficio che possa supportare gli utenti. L’associazione guidata dal professionista è sorta in piena pandemia, per sostenere le famiglie degli alunni in Dad ma senza i dispositivi necessari per seguire le lezioni. “Come faranno i tanti utenti che non hanno conoscenze informatiche, che sono privi di una vera alfabetizzazione digitale – aggiunge – parliamo di uffici molto importanti. In questa fase, solo per fare un esempio, molti utenti stanno ricevendo gli avvisi di accertamento dell’Imu del 2015, siamo sicuri che tutti riusciranno a richiedere lo sgravio o altri interventi, attraverso lo spid? Il contatto con i cittadini non può essere perso, ripeto soprattutto per settori di questo tipo”. Giocolano propone alcuni accorgimenti che possono essere attivati da subito.