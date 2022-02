Gioielleria “spaccata”, Martines condannato: lascia il carcere, va ai domiciliari

Gela. Ci sono le condizioni per sostituire la misura della detenzione in carcere. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta hanno accolto il ricorso presentato dal legale di difesa del venticinquenne Carmelo Martines. Era detenuto, in carcere, per i fatti legati alla spaccata ai danni della gioielleria “Rachele”, in centro storico. Ora, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. E’ già stato condannato in primo e secondo grado per il “colpo”.