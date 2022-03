Giordano, “a convegno Fdi per Pnrr, mia presenza strumentalizzata per interessi di parte”

Gela. L’Udc e il sindaco Lucio Greco vanno avanti nel progetto politico, che ha portato i centristi in giunta. L’assessore Danilo Giordano rimane al suo posto, nonostante la vicenda della convention di Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale Silvio Scichilone e il consigliere comunale Salvatore Incardona hanno avuto un incontro chiarificatore con Greco, servito a confermare l’intesa politica. L’assessore Giordano rompe il silenzio e fa capire che dietro alla sua partecipazione al convegno del gruppo della Meloni non c’era alcuno scopo politico. “Ho partecipato ad un convegno organizzato da Fratelli d’Italia in cui pensavo si dovessero affrontare tematiche relative al Pnrr. Con grande stupore ho dovuto assistere ad un dibattito politico durante il quale qualche consigliere di opposizione ha lanciato pesanti accuse al sindaco e a tutta la giunta, di cui mi onoro di far parte e di apprezzarne l’azione – dice – respingo ogni tentativo di strumentalizzare la mia presenza, utilizzata esclusivamente per creare contrapposizioni e per ricavare interessi di parte a me sicuramente estranei”. Giordano, che non è certo aduso ad interventi di marca politica, ha voluto però mettere le cose in chiaro, visto che anche il sindaco ha messo in dubbio il loro rapporto istituzionale.