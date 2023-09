Giorgetti “Servono scelte difficili”

ROMA (ITALPRESS) – La situazione economica e di finanza pubblica “è più delicata di quanto prefigurato in primavera”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nella premessa alla Nadef. “In una situazione in cui la finanza pubblica è gravata dall’onere di incentivi edilizi, dal rialzo dei tassi di interesse e dal rallentamento del ciclo economico internazionale, è necessario fare scelte difficili”, sottolinea Giorgetti, aggiungendo che il Governo ha scelto di affrontare “i problemi più impellenti (inflazione, povertà energetica-alimentare, decrescita demografica), con la capacità di reagire”.Giorgetti, nella premessa del Nadef inviato alle Camere, spiega l’obiettivo del governo di trovare l’equilibrio tra sostegno alla crescita e disciplina di bilancio. Con una crescita modesta e la Pubblica amministrazione in affanno a causa dei crediti legati al Superbonus. Che risulta essere ancora una importante zavorra per la stabilità delle casse dello Stato.- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).