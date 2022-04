Giornalisti per un giorno grazie al Pon

A vestire i panni del docente il giornalista Jerry Italia che ha insegnato ai bambini delle classi quarte e quinte come scrivere un articolo, la metodologia giusta da attuare di fronte ad un obiettivo e le vari fasi del telegiornale. Ad accompagnarlo in questo progetto il video maker Simone Lombardo che ha fornito agli alunni i rudimenti tecnici su come utilizzare la telecamera, fare i video con il telefonino e montare i servizi. Per un pomeriggio gli alunni dell’istituto paritario hanno avuto la possibilità di visitare la nostra redazione, dalla sala in cui si trasmette al telegiornale alla sala di montaggio e la regia. Nel corso del pomeriggio agli alunni è stata data la possibilità d improvvisarsi giornalisti intervistando la direttrice e la volontaria del servizio civile che li ha accompagnati in questo percorso durato ben tre mesi.