Giornalisti, Roberto Ginex eletto presidente Inpgi

PALRMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ha eletto oggi il siciliano Roberto Ginex come presidente. Ginex, 55 anni, palermitano, delegato della Circoscrizione Sicilia, giornalista dal 1992, è impegnato attivamente da oltre 25 anni nel sindacato dei giornalisti prima come consigliere regionale e poi dall’aprile 2018 all’agosto 2022, in qualità di segretario regionale dell’Associazione siciliana della stampa. Oggi è anche consigliere nazionale della Fnsi. Giornalista free lance, ha maturato una notevole esperienza nel mondo degli uffici stampa pubblici e privati. Mattia Motta, 42 anni, di Piacenza, giornalista professionista, delegato della circoscrizione Emilia Romagna, è stato eletto vice presidente. Motta, già segretario generale aggiunto della Fnsi e presidente della Commissione nazionale lavoro autonomo della Fnsi. Esperto di lavoro autonomo, si è occupato dei temi della precarietà e della sicurezza sociale e ha contribuito ad organizzare coordinamento dei giornalisti precari e free lance in diverse testate. Gli altri consiglieri eletti nel Cda dell’Inpgi sono: Stefano Gallizzi (Lombardia), Massimo Marciano (Lazio) e Beppe Gandolfo (Piemonte).

– Foto: Inpgi –

