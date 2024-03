Giornata del fiocco lilla, DCA in aumento tra i giovanissimi

Gela. Il rapporto che costruiamo sin dall’infanzia con il cibo è un rapporto complesso che coinvolge la sfera emotiva più di quanto si possa immaginare.Messaggi pseudo-educativi, commenti “innocenti” e”buoni” consigli (non richiesti) spesso non aiutano, qualche volta fanno danni.Il 15 marzo si celebra la Giornata mondiale dei disturbi alimentari un movimento globale per sensibilizzare e promuovere la comprensione di queste condizioni complesse e spesso misconosciute che pone l’attenzione sulla gravità delle malattie mentali legate all’alimentazione, come l’anoressia nervosa, la bulimia e il disturbo da alimentazione incontrollata.

“I disturbi alimentari sono condizioni mentali che coinvolgono un’ossessione e una preoccupazione eccessiva per il cibo, il peso corporeo e l’immagine- ha dichiarato la psicologa Rosaria D’amaro- Le persone affette da disturbi alimentari possono sviluppare abitudini alimentari disordinate, restrizioni estreme o comportamenti di eliminazione, come il vomito o l’uso di lassativi.Riconoscere i segni e i sintomi precoci dei disturbi alimentari è fondamentale per un intervento tempestivo e un trattamento efficace. Alcuni dei segnali da tenere d’occhio includono:cambiamenti drastici nella dieta o negli abitudini alimentari, perdita di peso significativa o rapida. comportamenti ossessivi riguardo al cibo o all’immagine corporea, isolamento sociale e ritiro da attività solitamente piacevoli, cambiamenti nell’umore, come irritabilità o depressione.”

L’intervento precoce e il trattamento tempestivo sono essenziali per affrontare i disturbi alimentari in modo efficace. Riconoscere i segni e i sintomi precoci e cercare aiuto professionale il prima possibile può fare la differenza nella guarigione e nel recupero delle persone affette. Il trattamento può includere una combinazione di terapia psicologica, supporto nutrizionale e monitoraggio medico.

“Promuovere una cultura dell’accettazione del proprio corpo e della positività è fondamentale per contrastare lo stigma associato ai disturbi alimentari. Smettiamo di promuovere standard irraggiungibili di bellezza e incoraggiamo invece l’accettazione di tutti i tipi di corpo. Concentriamoci sulla salute e sul benessere, piuttosto che sul peso o sull’aspetto esteriore.” Continua la dottoressa D’amaro.