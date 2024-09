Giornata del turismo a Palermo, Albanese “Un’opportunità per imprese del settore”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, in programma venerdì prossimo, dalle 9 alle 18, al San Paolo Palace Hotel di Palermo, la Camera di Commercio di Palermo Enna, attraverso il suo Punto Impresa Digitale (PID), sarà presente con uno stand informativo dedicato. L’evento rappresenta un’importante opportunità per le imprese turistiche siciliane di tutta la filiera per aggiornarsi sulle nuove tecnologie e pianificare strategie per “La Sicilia turistica del prossimo quinquennio”.“La Giornata mondiale del turismo – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna – rappresenta un’opportunità fondamentale per le imprese del settore. La presenza del nostro Punto Impresa Digitale a questa importante manifestazione sottolinea l’impegno della Camera di Commercio di Palermo Enna nel promuovere la cultura digitale e nel supportare le aziende nel loro percorso di innovazione. Invitiamo tutti gli operatori del turismo a visitare il nostro stand per scoprire le opportunità offerte dalla digitalizzazione, grazie ai nostri servizi di ‘assessment’ gratuiti. Sarà, infatti, possibile – conclude Albanese – scoprire il livello di maturità digitale della propria impresa e valutare il rischio di attacchi informatici, ottenendo un report personalizzato”.“La nostra Camera di Commercio, attraverso il Punto Impresa Digitale, all’interno dell’ambizioso programma de ‘la Camera del Futurò, ha aderito al progetto del Ministero del Turismo ‘Tourism Digital Hub’. L’Hub digitale del turismo – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di commercio di Palermo Enna – rappresenta il nuovo ecosistema che connette l’intero comparto turistico italiano. Le informazioni inserite saranno tradotte in più lingue, garantendo visibilità alle nostre imprese turistiche e alla loro offerta commerciale in tutto il mondo. Questa iniziativa, quindi, si colloca esattamente al servizio di tutte le imprese del comparto turistico ed amplia le opportunità per le nostre aziende sul mercato globale”, conclude.– foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna – (ITALPRESS).