Giornata della Terra, alla Verga laboratori e attività improntate sul riciclo

Ecco le attività svolte.

Partecipazione alle Olimpiadi della sostenibilità, le buone notizie dei ragazzi del TG-Teens Laboratorio: La nostra impronta ecologica, misuriamola- Contest ” La classe più Green”; Laboratorio: La cucina sostenibile: progetti e ricette che riducono al minimo gli sprechi di cibo e di energia oltre a sottolineare l’importanza della corretta nutrizione- Agenda 2030 goals2 , Laboratorio: Territori e foreste ,un viaggio in Africa nel bacino del Congo, scenario mondiale della disponibilità idrica. Laboratorio: Attività ludiche- quiz con Kahoot! e attività con Flippity Laboratorio: Scienziati e pazzi :i temi della natura spesso in netto contrasto con tanti comportamenti che la danneggiano. Un chiaro scuro che mette in luce la strada che abbiamo da compiere. Ai fini dell’organizzazione, le attività si svolgeranno regolarmente in orario antimeridiano e per la Sc. Primaria e Sec. I Grado e riprenderanno dalle ore 15,15 alle ore 17,30 in modalità a distanza, a causa della situazione pandemica in atto. La celebrazione della giornata della terra si inserisce nella realizzazione del Progetto d’Istituto di Educazione Civica “ResponsabilMENTE. Conoscere per decidere a.s.2020/2021