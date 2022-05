Giornata di premiazioni per SSD e Gela FC

Per l’SSD Gela è stata una stagione da incorniciare, avendo vinto il Campionato Provinciale Under 19 ma soprattutto il Campionato di Prima categoria. L’obiettivo di valorizzare i giovani è stato sicuramente centrato, considerando l’elevato minutaggio e la crescita esponenziale di tanti giovani atleti. La stagione però non si è ancora conclusa, in quanto la formazione Under 19 sarà coinvolta nelle finali regionali contro il Carlentini, domenica 8 in trasferta e mercoledì 11 in casa, al “Vincenzo Presti”.