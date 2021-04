Giornata mondiale autismo, Bennici: “Più servizi e strutture sul territorio”

Gela. “Rafforzare i servizi sanitari e di terapia per i pazienti autistici”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici si rivolge all’amministrazione comunale, nella giornata mondiale dell’autismo. “La carenza di preparazione riguarda spesso scuole e terzo settore, troppe volte incapaci di prendersi carico delle persone autistiche, impedendo loro di avere pari opportunità educativa e di sviluppo professionale. Oggi viviamo una pandemia e se la Dad e il distanziamento sociale sono terribili per tutti noi, per i soggetti fragili sono devastanti.nIl segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha affermato che i diritti umani universali, in particolare delle persone con disabilità, non devono essere violati nemmeno difronte ad una pandemia. I governi – dice – hanno la responsabilità di garantire che le misure adottate per far fronte all’emergenza tengano conto di non penalizzare i soggetti fragili ed in particolare quelli che presentano lo spettro dell’autismo. Non possono essere considerati un peso ma una risorsa. È necessario prevedere per loro un progetto di vita dopo la scuola, servizi del dopo di noi e con noi perché l’invecchiamento delle persone care non diventi un incubo”. Sul territorio, c’è la necessità di rafforzare servizi e strutture.