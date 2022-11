Giornata mondiale contro l’Aids, nelle sale il film “Io e Freddie”

CATANIA (ITALPRESS) – Giovedì 1 dicembre, in occasione della “Giornata Mondiale contro l’Aids”, in tutte le sale cinematografiche d’Italia delle catena Cinestar Starplex, sarà proiettato il film “Io e Freddie. Una specie di magia”, con Alessandro Haber, Stella Egitto, Gabriele Vitale e Luca Villaggio.Presentato per la prima volta presso il Senato della Repubblica Italiana, alla presenza dell’Istituto Superiore della Sanità, il film accende i riflettori sull’intero contesto dell’HIV, trattando temi delicatissimi quali il bullismo, l’omofobia, il cattivo uso dei social network e la donazione del sangue.Il mediometraggio, patrocinato dall’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana e dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, è diretto dal giornalista e scrittore Francesco Santocono ed è tratto dall’omonimo romanzo di successo, scritto dallo stesso autore.Già vincitore del “Premio Troisi” 2021 per la migliore regia, nonchè di taluni prestigiosi Premi internazionali, il film ha ricevuto recentemente il Premio “Best Insanitas”, quale miglior progetto nell’ambito della comunicazione sanitaria nella regione Siciliana.L’accesso per la visione del film sarà gratuito in tutte le sale della catena Cinestar Starplex, a Roma, Catania, Brescia, Mantova, Vicenza, Sondrio, Bergamo e Varese, esclusivamente nella giornata del 1 dicembre 2022. Inoltre, il film sarà proiettato a Gela il 30 novembre, alle ore 9, presso il Teatro Eschilo, in collaborazione con l’Asp di Caltanissetta; e ad Agrigento il giorno dopo alle ore 9.30, presso l’Auditorio Rosario Livatino, in collaborazione con l’Asp della città dei templi.foto ufficio stampa Arnas Garibaldi Catania(ITALPRESS).