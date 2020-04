Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni in diocesi

Il Seminario diocesano di Piazza Armerina insieme all’Ufficio Diocesano Vocazioni ha pensato ad alcune attività da seguire, attraverso i social network in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per Vocazioni.

Malgrado l’emergenza sanitaria, il Seminario diocesano non ha voluto rinunciare a vivere un’esperienza di comunione e di preghiera.

Inoltre, il domenica 3 Maggio si celebrerà anche la giornata diocesana dei ministranti. Il Seminario ha pensato di coinvolgere i più piccoli attraverso un concorso nominato #iosonoministranteancheacasa. Gli interessati dovranno inviare un disegno che rappresenta un momento della Santa Messa che ritengono importante o del servizio che si svolge all’Altare. I sei più belli saranno premiati.

Per inviare il disegno si potrà contattare attraverso un messaggio alla pagina Facebook Seminario Vescovile di Piazza Armerina o su WhatsApp al numero 091596792.