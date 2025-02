Giornata nazionale del gatto, ma a Gela sono animali di serie B

Gela. Oggi, 17 febbraio, si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, un’occasione per rendere omaggio a questi affascinanti animali che da secoli convivono con l’uomo. Tuttavia, nonostante il loro ruolo nella nostra cultura e il grande affetto che molti provano per loro, i gatti randagi e le colonie feline sono spesso dimenticati dalle istituzioni.

Mentre i cani godono di maggiori attenzioni, con campagne di adozione, sterilizzazioni e trasferimenti nel canile i gatti che vivono per strada sembrano essere cittadini di serie B. Le colonie feline, pur essendo tutelate dalla legge – in particolare dalla Legge 281/1991 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo – nella realtà vengono spesso lasciate senza cure, con cibo e assistenza garantiti solo dall’impegno dei volontari.

Le colonie feline sono riconosciute e protette dalla legge: i gatti che vivono in libertà hanno diritto a rimanere nel loro habitat e devono essere accuditi. Ma chi si prende cura di loro? La gestione spetta ai Comuni, che dovrebbero garantire sterilizzazioni, cure veterinarie e una gestione responsabile delle popolazioni feline. Ad oggi in città tutto questo però pesa esclusivamete sulle spalle dei volontari.