Giornata nazionale dell’Unitalsi: un gesto di bontà per chi ha più bisogno

Gela. Il 29 e 30 marzo torna in tutta italia la giornata nazionale dell’unitalsi, giunta alla sua 23ª edizione. Un evento di grande valore solidale che invita tutti a compiere un piccolo ma significativo gesto di bontà, sostenendo l’Associazione nelle sue attività di assistenza e volontariato.Anche a Gela in Piazza Umberto I e in via palazzi angolo via albania ,saranno presenti i punti di raccolta dell’UNITALSI, offrendo ai cittadini l’opportunità non solo di sostenere l’iniziativa, ma anche di conoscere da vicino le attività dell’Associazione. Durante l’evento, i volontari illustreranno le numerose iniziative di assistenza dedicate ai malati e alle persone più fragili, oltre a fornire informazioni sui prossimi pellegrinaggi organizzati.

Il messaggio di quest’anno, “Sostienici con un gesto di bontà”, accompagnerà l’iniziativa che vedrà i volontari dell’UNITALSI presenti nelle principali piazze italiane con i loro gazebo. In cambio di una piccola offerta, sarà possibile ricevere un cofanetto contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 grammi, di diverse tipologie. Un bene semplice ma dal forte valore simbolico: un segno di speranza e di condivisione, in un anno particolarmente significativo come quello giubilare.