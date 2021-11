Giornate Fai per le scuole, i più piccoli guidati dagli apprendisti ciceroni

Gela. Modellate sulle Giornate FAI di Primavera e di Autunno, il più diffuso e partecipato evento nazionale dedicato dal FAI alla promozione del patrimonio di natura e storia dell’Italia, sono partite ieri e dureranno fino al prossimo 27 novembre le Giornate FAI riservate alle scuole, giunte alla decima edizione.

Le Delegazioni di volontari FAI organizzeranno in tutte le regioni visite speciali riservate alle classi “Amiche FAI”. Chiese e palazzi, sedi delle istituzioni, riserve naturali, parchi e giardini storici, quartieri cittadini e molti altri luoghi saranno aperti e raccontati agli studenti dagli studenti, in un progetto di educazione tra pari di grande soddisfazione per tutti; un’esperienza formativa unica e originale, che è anche l’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio, mettendosi al servizio della loro comunità.

Le visite sono gestite interamente dagli Apprendisti Ciceroni, studenti degli istituti superiori della città, appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i docenti. A Gela accompagneranno i bimbi delle scuole primarie alla scoperta delle bellezze Federiciane.