Giovana Famà ,in punta di piedi tra “Storie di luce”

Gela. “Storie di luce” è il nuovo programma che andrà in onda da stasera 21 su canale 98 e su tutti i nostri canali social. Un format ideato per rendere omaggio a tutte quelle persone coraggiose che ogni giorno lottano contro l’oscurità che la vita pone lungo il cammino. In particolare Giovanna Famà , presentatrice del programma, dedica il programma a tutte quelle donne che l’anno accompagnata nel lungo percorso della sua malattia che, grazie all’aiuto di professionisti gelesi, è riuscita a sconfiggere.

Giovanna entra in punta di piedi nella storia dell’ospitedella puntata che tiene alta l’attenzione dello spettatore con musiche coinvolgenti in cui immagini e parole si fondono.Un programma diverso , basato sull’ascolto vero, quello che spesso non si presta nemmeno quando poniamo una domanda, perchè siamo talmente tanto presi da tutto ciò che ci circonda da non avere il tempo da dedicare alla risposta che l’altro vuole darci.