Giovane ferita dai randagi a Macchitella, per i pm caso da archiviare: c’è opposizione

Gela. Ancora oggi, sono un pericolo costante, che non accenna a trovare vere soluzioni. I cani randagi si aggirano in diverse zone della città e solo pochi giorni fa, un’intera famiglia si è trovata a tu per tu con un branco, sul lungomare. Una giovane, appena ventenne, invece, venne aggredita nel giugno di tre anni fa, lungo il tratto di litorale, nei pressi del torrente Gattano. Riportò ferite alla gamba. I fatti vennero denunciati anche sui social. Per quanto accaduto alla giovane, però, pare che non sia stato possibile individuare responsabilità, neppure amministrative. Dopo l’avvio delle indagini, su denuncia della ragazza, i pm della procura hanno chiesto l’archiviazione. Una decisione che non ha convinto il legale, l’avvocato Sebastiano Pizzardi.