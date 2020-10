Giovane fedele contagiato da Covid, misure attuate: “Pastore La Spina non è positivo”

Anche il pastore si è sottoposto al tampone e il suo legale, l’avvocato Riccardo Balsamo, esclude che sia stata accertata la positività, smentendo qualsiasi voce infondata. “In ogni caso e ad ogni buon conto – dice il legale – benché non positivo al Covid-19, il pastore Giuseppe La Spina, si è sottoposto a tampone in quanto entrato in contatto con un giovane della sua chiesa risultato positivo al nuovo coronavirus. Questo è il solo motivo per cui il pastore ha cautelativamente sospeso tutte le attività della chiesa”.