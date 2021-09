Giovane ferita da colpi di pistola, Nocera al riesame: è accusato di tentato omicidio

Gela. E’ accusato del tentato omicidio dello scorso 8 settembre, quando da un’abitazione, nei pressi della stazione ferroviaria, sarebbero stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola. Il gip, pur non convalidando il fermo, ha comunque disposto la detenzione in carcere per il sessantasettenne Giuseppe Nocera. Ha ammesso di aver sparato ad una giovane, una ventiquattrenne, rimasta ferita ad un braccio. La difesa di Nocera, sostenuta dall’avvocato Giuseppe Cascino, si è rivolta ai giudici del riesame di Caltanissetta. Con il ricorso, il legale chiede di rivedere la posizione di Nocera, anche con una misura diversa dalla detenzione in carcere. L’indagato, che ha diversi precedenti penali alle spalle, ha spiegato di aver sparato, perché il figlio sarebbe stato minacciato dalla ventiquattrenne e da un’altra ragazza, che avrebbero voluto aggredirlo. Ha escluso di aver fatto fuoco per uccidere. Avrebbe mirato al lunotto della loro vettura e non si sarebbe accorto di aver colpito la ragazza. Una versione che non ha convinto i pm della procura, che hanno contestato il tentato omicidio. Nocera risponde anche della disponibilità dell’arma.