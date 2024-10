Giovane minacciato in via Venezia, coetaneo aveva una pistola: avanzata messa alla prova

Gela. Si apre la soluzione della messa alla prova per un minore, in primo grado condannato a tre anni e sei mesi di reclusione, con l’accusa di tentata rapina. Affrontò un coetaneo, in via Venezia, minacciandolo con una pistola, successivamente accertata a salve. Il suo obiettivo era sottrargli lo scooter. In appello, la difesa sostenuta dal legale Davide Limoncello, ha avanzato la richiesta di messa alla prova. Il giovane sarà sentito nel corso della prossima udienza.