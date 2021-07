Giovane violentata a Montelungo, accertamenti su uno smartphone: indagini proseguono

Gela. Accertamenti tecnici sullo smartphone della giovane, che a fine giugno sarebbe stata vittima di violenza sessuale. Le verifiche sono state disposte dagli investigatori, probabilmente per ricostruire i possibili contatti tra la ragazza e l’uomo indagato, che già conosceva. Sarebbe stato lui, un disoccupato, ad abusarne, dopo averla condotta in una zona isolata, a ridosso della spiaggia di Montelungo. Forse, gli investigatori ritengono anche che la ragazza possa aver ricevuto messaggi di minaccia o inviati nel tentativo di farle cambiare versione. La ragazza, con deficit mentale, subito dopo l’accaduto si è recata al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e avrebbe fatto le prime ammissioni. L’attenzione dei poliziotti del commissariato si è concentrata proprio sull’uomo, che pare fosse con lei quel giorno. L’avrebbe portata in quella zona, in sella ad uno scooter. Sembrerebbe che la ragazza fosse invece convinta di trascorrere una giornata insieme alla famiglia di lui.