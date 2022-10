Giovani avvocati a confronto, in città il coordinamento regionale dell’Aiga

Gela. La sezione locale dell’Associazione italiana giovani avvocati continua il percorso successivo alla ricostituzione e questa mattina, in città, si è tenuto il coordinamento regionale Aiga. A Villa Greca, sono arrivati i presidenti e componenti dei direttivi di tutte le sezioni del territorio siciliano. “Non si teneva in città da anni – dice il presidente dell’Aiga locale Vincenzo Vasta – per noi, è un motivo di orgoglio aver accolto tutti i rappresentanti siciliani. E’ stato un lavoro condotto con dedizione dalla nostra sezione”. E’ stata l’occasione per un confronto con i colleghi delle altre province dell’isola, sui temi più di attualità che toccano la professione. L’avvocato Vasta ha aperto i lavori.