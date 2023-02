Giovani dirigenti di Iv lanciano l’appello: “Aumento stipendi Ars schiaffo ai siciliani”

La loro è una presa di posizione che, tengono a precisare, non ha nulla a che fare con il populismo. “Siamo Valentina, Cristina, Giuseppe, Manuel e Giuseppe, giovani siciliani che non ci stanno ad essere presi in giro da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni e lavorare per l’interesse comune. Siamo professionisti, imprenditori, che hanno il diritto di poter vivere nella propria terra in condizioni normali, con servizi, opportunità di crescita lavorativa, possibilità e infrastrutture. Sono cose normali per tutti ma non per noi. No, non è populismo – aggiungono – noi la politica la facciamo da sempre, per noi la politica è una cosa seria, è impegno, abnegazione, sacrificio e tensione verso il bene comune. Come giovani dirigenti di Italia Viva ci appelliamo a tutti, giovani e non, siciliani e non, di ogni partito politico, associazione, categoria per sostenere la nostra petizione e bloccare questo orrore. Questa terra meravigliosa merita di più e tocca a noi, tocca alla nostra generazione che nelle grandi sfide del passato non era presente, tocca a noi adesso. Basta delegare, rendiamoci liberi, rivendichiamo il nostro diritto al futuro, chiediamo quello che ci spetta, partecipiamo. Possiamo e dobbiamo farlo”.

Il link per aderire alla petizione:

https://www.italiaviva.it/stop_aumento_stipendi_deputati_regionali_sicilia