Giovani fermati, forse una rissa: polizia intervenuta in via Uccello

Gela. Almeno tre giovani sono stati fermati, nei pressi di via Uccello. Gli agenti di polizia pare li abbiano accomapagnati in commissariato, per sentirli. Potrebbero essere stati coinvolti in una rissa, tra gruppi rivali. Non ci sono ancora molte indicazioni. Una prima segnalazione, arrivata da un residente, faceva riferimento ad un tentativo di furto, in un’abitazione. Pare che controlli siano stati effettuati anche per capire se ci fossero armi nella disponibilità dei ragazzi.