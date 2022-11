Mercoledì 23 la reliquia del “Giudice ragazzino” arriva in città

Da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, la reliquia del giudice beato Rosario Livatino arriverà per la prima volta in città .La camicia è intrisa di sangue per il mortale e vile agguato avvenuto il 21 settembre 1990.

L’iniziativa è nata dal Vicario foraneo don Lino di Dio e dal cappellano della Casa Circondariale Fra’ Emanuele Artale. La reliquia arriverà a Gela mercoledì 23 novembre alle ore 12.00 e sarà accolta presso l’aula consiliare del Comune, per un momento di preghiera, alla presenza del Sig. Sindaco Avv. Lucio Greco e dell’amministrazione comunale.

Nel pomeriggio sarà esposta alla venerazione dei fedeli presso la parrocchia San Francesco d’Assisi e, alle ore 18.30, verrà celebrata la S. Messa. Alle ore 20.00 la comunità parrocchiale si radunerà per la veglia di preghiera animata dai giovani.

Giovedì 24 novembre alle ore 8.30 sarà celebrata la S. Messa nella chiesa di Sant’Agostino e, subito dopo, raggiungerà la Casa Circondariale per un momento di riflessione alla presenza del Direttore Dott.ssa Cesira Rinaldi, del Comandante di reparto Dott. Gianluca Pennisi, del personale e dei detenuti.

Un momento importante sarà il convegno dal tema: “Fede e Diritto. La Magna Carta della Magistratura credente” che si terrà presso il Tribunale di Gela alla presenza del Presidente Dott. Roberto Riggio e dei relatori S. E. Dott. Salvatore Cardinale, già Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta e Don Giuseppe Livatino, Postulatore della causa di Beatificazione.

Venerdì 25 novembre, alle ore 9.00, la reliquia visiterà l’Istituto comprensivo San Francesco sito in via Niscemi in occasione della settimana della Legalità e, alle ore 18.00, presso la chiesa dei Frati Cappuccini si concluderà la Peregrinatio con la Celebrazione Eucaristica.