Giovedì Santo al tempo del covid, tra restrizioni e tradizione

Gela. La pandemia anche per quest’anno ha imposto ai fedeli un Giovedì Santo distante dalle storiche tradizioni religiose. A differenza, però, dello scorso anno, vissuto in totale lockdown, quest’anno, rispettando le disposizioni imposte e gestite dagli operatori della procivis, è stato reso possibile ai fedeli rendere omaggio in chiesa madre al Cristo e all’Addolorata. “All’ingresso della chiesa i fedeli, dopo aver igienizzato le mani, ricevuto una mascherina chirurgica e rilevata la temperatura corporea – dichiara il responsabile della procivis, Luca Cattuti – potranno percorrere il percorso prestabilito, dotato di apposita segnaletica, che dall’esterno li condurrà all’interno della chiesa. Inoltre – continua il responsabile della procivis – è stato predisposto un percorso riservato ai fedeli in carrozzina e alle donne in dolce attesa così da non interferire con gli altri percorsi previsti”.