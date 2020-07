Gioventù nazionale: “Gela in nessun circuito turistico, portiamo delle idee”

Le fa eco Sandra Bennici : “La politica come laboratorio di idee portate avanti da un gruppo di giovani che credono ancora che la nostra città merita di più partendo dal decoro urbano, dalla valorizzazione delle risorse quali il patrimonio inestimabile di ritrovamenti archeologici e facendo l’amara constatazione che Gela non è inserita in nessun circuito turistico Da consigliere comunale porterò in consiglio attraverso mozioni o eventuali proposte progetti ed iniziative importati per migliorare il nostro territorio. A noi l’arduo compito di non disilludere il loro entusiasmo per un futuro migliore”.