Giro di droga in città, arrivavano pusher anche da altre zone: condanna ridotta a Domicoli

E’ stata invece quasi del tutto confermata la decisione del gup per gli altri imputati. Sei anni di reclusione ad Angelo Mangiavillano, un agrigentino considerato pienamente inserito nel giro di droga. Quattro anni e quattro mesi ad Antonio Lo Presti, quattro anni e tre mesi per Vincenzo Frasca, quattro anni e due mesi a Bruno Di Stefano, tutti indicati come contatti ragusani per piazzare la droga. Nel corso dell’attività di verifica, ci furono interventi dei carabinieri, con sequestri. Sono tante le conversazioni telefoniche intercettate. Pare che i coinvolti fossero spesso in contatto, pur cercando di utilizzare un linguaggio criptico che non facesse risalire ai rapporti per la droga. Domicoli, secondo gli inquirenti, si sarebbe servito di un’attività commerciale, in via Cascino, in parte come copertura.