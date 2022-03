Giroud decide la sfida a Napoli, Milan in vetta alla classifica

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo due pareggi consecutivi, il Milan batte 1-0 il Napoli al Maradona e sale al primo posto a quota 60, a +2 dall’Inter che ha una partita in meno. La squadra rossonera sfata tre tabù: è il secondo successo di fila in casa degli azzurri in Serie A come non accadeva dal 1981 e il primo in carriera di Pioli contro Spalletti, tutto grazie alla prima rete lontano da San Siro di Giroud. Chi non sfata un tabù è Osimhen mai andato a segno contro una big del nord. L’attaccante nigeriano è protagonista di uno dei due episodi da moviola in avvio di gioco. Dopo 5′ il Milan reclama un rigore per un contatto tra Bennacer e Koulibaly, poco dopo è il Napoli a protestare per un contrasto tra Kalulu e Osimhen sul fronte opposto. Orsato fa giocare, ammonisce Pioli e il var non interviene. I ritmi sono alti, nei primi 40′ l’arbitro fischia solo quattro falli totali ma estrae due volte il giallo: prima a Koulibaly, poi a Rrahmani. La sfida tra le due squadre che contano più gol da fuori area in questa Serie A si accende proprio con una conclusione dalla distanza alla mezz’ora: Leao si libera in zona centrale e conclude, ma Ospina si allunga e blocca. Al 48′ il Milan passa in vantaggio: sul tiro cross di Calabria, c’è la zampata vincente di Giroud. La risposta del Napoli è affidata a Osimhen che riceve da Di Lorenzo e calcia ma Maignan è attento. Non c’è un attimo di respiro e le squadre si allungano. Al 53′ ci prova Bennacer con un mancino a giro che costringe Ospina all’intervento in tuffo. Al 67′ Spalletti si gioca i cambi: fuori Politano e Insigne, dentro Ounas (decisivo contro la Lazio) ed Elmas. All’85’ Osimhen impegna Maignan sul primo palo dopo una lunga progressione. L’attaccante è nervoso, è coinvolto anche in un accenno di rissa con Theo Hernandez: giallo per entrambi, il terzino salterà l’Empoli per squalifica. L’ultima chance è di Saelemaekers: Ospina nega il gol del 2-0, ma non basta per la rimonta. L’unica nota stonata di una serata perfetta per i rossoneri che ritrovano anche Ibrahimovic in campo nel recupero.(ITALPRESS).