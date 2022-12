Giubbotto made in Gela sbarca nella casa del Grande Fratello

Gela. Un giubbotto realizzato da un artista gelese è approdato nella casa più famosa d’Italia. Proprio all’interno della casa del grande fratello Sarah Altobello ha sfoggiato il giubbotto di pelle dipinto dal gelese Gianluca Russotti.

Il giubbotto ha riscosso parecchio successo tra i concorrenti, tanto che la produzione ha chiesto a Gianluca di realizzarne altri. Gianluca, da anni nel mondo dello spettacolo, lancia un messaggio di originalità e unicità in un mondo che tende ormai ad uniformarsi attraverso i giubbotti dipinti a mano da chi, di fatto, le mani non le ha. I giubbotti sono molto richiesti sia dai big della movida milanese e romana che dai giovani gelesi che più volte, nelle permanenze sporadiche in città ,hanno chiesto a Gianluca di realizzare un giubbotto per se o per fare u regalo speciale. Su molti dei giubbotti un meraviglioso paesaggio viene racchiuso all’interno di una boccettina di profumo perché Gianluca dichiara di guardare oltre, con gli occhi della fantasia, un piccolo oggetto che spesso può sembrare insignificante.