Giudice (Cgil), “controlli in borghese”: Sincero, “assembramenti sono offese a dignità”

Gela. Gli assembramenti sul lungomare, in una fase di totale emergenza sanitaria, non potevano passare inosservati. Tanti attendevano di verificare se la città potesse rispondere con un maggiore senso di responsabilità. Troppi, però, ancora adesso non sembrano voler comprendere la necessità di rispettare i vincoli anti-contagio. Ormai, politica e società civile sono concentrate quasi esclusivamente su questo versante. Il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice, in più occasioni ha chiesto misure stringenti. Anche ieri, con le immagini degli assembramenti, è ritornato a denunciare una situazione non più sostenibile. “Serve uno scatto d’amore per la vita – ha scritto sui social – gli assembramenti sono vie di contagio. Così spesso si contrae il virus. Da ora, dobbiamo sottoporci al tampone ogni cinque giorni. Risultare negativi oggi non significa esserlo domani”. Per Giudice bisogna intensificare i controlli e sanzionare i trasgressori. “A questo punto, bisogna toccare le tasche di chi viola le misure anti-contagio – aggiunge – se è necessario, le forze dell’ordine dovrebbero effettuare controlli in borghese”.