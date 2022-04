Giudice: “Politica non può negare il diritto alla salute, sanità non sia spartizione”

Gela. La necessità che la sanità, soprattutto quella locale, non venga usata solo come spartizione di appartenenze politiche, l’ha spesso sottolineata. Il sindacalista Ignazio Giudice, lo scorso anno consegnò anche un appello pubblico alla commissione regionale sanità, denunciando i troppi disservizi e i tagli al sistema locale. In occasione della giornata della salute delle donne ha voluto ribadire l’importanza di una sanità pubblica, che sia a disposizione di chi ha più bisogno. “Penso in continuazione al ruolo della politica nell’aver negato da decenni il diritto alla salute e alla cura agli esseri umani che non hanno un reddito in grado di pagare anche cinquanta euro per una ecografia alla tiroide, sessanta euro per una mammografia o centottanta euro per tac e potrei andare avanti. Cifre pagate per non rischiare di morire, perché le liste di attesa sono una tragedia”, ha scritto sulla sua pagina social.