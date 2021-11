Giuliana Fraglica e il suo “Tuono”, un inedito musicale per i più piccoli

Gela. Caricato oramai da un mese su tutte le piattaforme online, il singolo “Tuono” ha lasciato orgogliosa e soddisfatta l’autrice Giuliana Fraglica, conosciuta sinora soprattutto come attrice e scrittrice di libri per bambini. Da sempre convinta che i più piccoli vadano posti su un gradino privilegiato e che gli adulti hanno davvero tanto da imparare da loro, va alla costante ricerca di idee sempre più innovative che possano consentirle di comunicare con i bambini e trasmettere loro i veri valori della vita. Giuliana Fraglica, ispiratasi al personaggio principale del suo libro pubblicato nel 2017, decide questa volta di renderlo protagonista di un vero e proprio inedito musicale, e con il supporto del bassista dei Subsonica, Luca Vicini, dà vita al suo primo inedito dal titolo “Tuono”. “La canzone è arrivata esattamente dove volevo, al cuore dei bambini ma anche degli adulti – sostiene Giuliana Fraglica – ho cercato di trasmettere tutto ciò che ho espresso nel libro e sono davvero soddisfatta dei riscontri ottenuti”. Tuono, come sinonimo di libertà, diventa quindi per l’autrice uno strumento fondamentale per poter trasmettere i valori di fiducia, giustizia e coraggio, nonchè l’importanza di saper fare squadra per affrontare le difficoltà della vita.