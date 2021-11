“Giunta? A FI avrei dato di più”, Mancuso: “Siamo uniti, ora azione Greco sia più incisiva”

Gela. “Le scelte le ha fatte il sindaco e le accettiamo con serenità. Personalmente, a Forza Italia, che è l’unico partito che è sempre stato fedele fin dall’inizio, io avrei dato di più”. Il deputato regionale forzista Michele Mancuso, che due anni fa decise di sostenere il progetto dell’avvocato Lucio Greco, durante le lunghe settimane della crisi politica ha mantenuto una strategia non troppo mediatica. A cose fatte, con la giunta riconfermata in toto, il parlamentare qualche riflessione non si tira indietro dal farla. “L’azzeramento non è stata la soluzione – dice – come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, sarebbe stato meglio mettersi intorno ad un tavolo per valutare cosa serviva. Invece, alla fine, c’è stata una riconferma, praticamente totale, ad eccezione del nuovo assessore ai lavori pubblici, che è sicuramente un valore in più, anche per la sua esperienza nel settore”. I forzisti non si sentono ridimensionati. Hanno sempre sostenuto la riconferma dell’assessore Nadia Gnoffo, ma sembravano piuttosto convinti di poter avere anche un secondo rappresentante in giunta. “Non siamo andati noi a bussare alla porta del sindaco – spiega ancora Mancuso – abbiamo dimostrato di non essere affatto attaccati alle poltrone. Mi dispiace che durante questo periodo si siano fatti dei nomi, chiamando in causa persone che hanno un loro valore professionale, indicandoli come eventuali nuovi assessori, mentre alla fine non è cambiato nulla. Sono dispiaciuto principalmente per il lato umano. Perché non c’è stato il secondo assessore di Forza Italia? Evidentemente, al sindaco basta quello che già stata dando il partito. Ripeto, io avrei dato di più, perché siamo l’unico partito che è sempre rimasto fedele. Il Pd? Vorrei capire perché hanno scelto di dire no. Io sono convinto che l’abbiano fatto per via della nostra presenza in giunta. Non mi va di fare polemiche. Noi continuiamo a lavorare e siamo in maggioranza per rispetto della città e dei nostri elettori”. Mancuso vede un partito che riparte “più forte”. “Sicuramente, siamo più forti e non ci sono stati screzi interni – aggiunge – abbiamo sempre assunto le decisioni in maniera compatta e continueremo a chiedere al sindaco maggiore rispetto per chi ci ha sempre messo la faccia, difendendo le sue scelte. Ci sono consiglieri comunali che vogliono aderire e non lo fanno perché per ora abbiamo deciso, per opportunità politica, di andare avanti così. Abbiamo una struttura importante con Azzurro Donna e con i giovani di Forza Italia. La delega alla sanità? Io credo che quelle che sono state attribuite all’assessore Gnoffo siano di gran lunga molto più importanti. Non è mai esistito un assessorato comunale alla sanità. Quelle sono scelte che spettano alla direzione di Asp e alla Regione, un assessore comunale non può far molto. Una staffetta tra assessori di Forza Italia? Non è un tema che valutiamo adesso. Con il tempo, si deciderà sempre insieme. Ora, il sindaco deve assicurare un’azione più incisiva, nell’interesse della città”.