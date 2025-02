Giunta al completo entro lunedì, domani ultimo contatto tra il sindaco e Morselli: poi l’ufficialità

Gela. L’ultimo contatto, per finalizzare, si prevede domani. La giunta del sindaco Di Stefano potrebbe tornare al completo, già sabato o al massimo lunedì. Le interlocuzioni tra il primo cittadino e Romina Morselli, ex assessore e consigliere comunale, sono proseguite in questi giorni, nonostante le tante tensioni politiche che si registrano, soprattutto sul tema dei definanziamenti. Di Stefano avrebbe voluto definire proprio in settimana. Ci sono stati però impegni istituzionali, compreso quello di ieri in Regione. Il sindaco ha sondato gli alleati. Quelli più scettici, seppur senza porre veti, sono i dem. Per gli esponenti del Pd, andrebbe anzitutto approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, per poi passare a riempire lo spazio vuoto lasciato dall’avvocato Viviana Altamore. Di Stefano ha preso atto delle posizioni espresse dai dirigenti democratici. Ha confermato che il partito avrà sempre un ruolo centrale nel progetto politico e amministrativo. Il prossimo vicesindaco sarà appunto un assessore del Pd, probabilmente Giuseppe Fava. Il patto elettorale e di coalizione stretto con Morselli e con il suo gruppo politico va però rispettato e il sindaco si sta muovendo proprio per finalizzarlo. L’ex assessore, che ritorna in municipio, lo farà in quota M5s. La lista pentastellata, alle amministrative, è stata appoggiata dal gruppo di Morselli. Durante la sua precedente esperienza amministrativa ha retto un settore molto complesso, coordinando i lavori pubblici. Prima di finalizzare con il giuramento in municipio, bisognerà solo far quadrare l’intesa in termini di deleghe. Quasi sicuramente, a Morselli andranno compiti istituzionali sui finanziamenti, a partire da quelli della nuova programmazione 2021-2027, e su capitoli come il Gal, sempre per sfruttare gli stanziamenti dei quali la città può usufruire. Potrebbe inoltre ottenere deleghe agli affari legali. L’ex assessore Altamore, nella sua permanenza in municipio, ha portato avanti pure ambiti legati alla cultura e agli spettacoli. Non è da escludere che il neo assessore, per ora solo in pectore, possa ottenere a sua volta incarichi amministrativi dello stesso tipo. L’istruzione, altro settore che era affidato ad Altamore, quasi sicuramente andrà ai dem. L’assessore Di Cristina pare disponibile ad accettare l’eventuale compito.